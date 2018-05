Fuld mand parkerede bilen og gik ind i supermarked efter øl

Mandag 14. maj 2018 kl. 22:07Sommeren er så småt begyndt, og så er det tid for ekstra spritbilister. Som den type, der i weekenden brillerede på en upassende måde i den nordvestjyske kyst- og ferieby Løkken. Det var en 65-årig fuld mand, der parkerede sin bil ved et supermarked og gik ind efter øl. Han endte dog med at blive anholdt.Andre kunder i supermarkedet var nemlig blevet betænkelige ved mandens adfærd og gik ud til hans bil, hvor de forhindrede ham i at køre. Derefter kom politiet tilstede - og så var fuldemand-kørslen slut.