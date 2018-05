Mand styrtet under motion-cykelløb død af kvæstelser

Mandag 14. maj 2018 kl. 12:59En 58-årig mand, der deltog i et motion-cykelløb i det midtjyske Kristi Himmelfartdag, er død på sygehuset af kvæstelser, han pådrog sig i et voldsomt solo-styrt. Manden kørte øjensynligt i et hul i vejen med en hastighed omkring 70 km/t og mistede kontrollen over cyklen.Han blev straks efter styrtet fløjet til universitetsygehuset i Århus, men det lykkedes altså ikke lægerne at redde hans liv. Styrtet skete ved Yding Skovhøj 8-9 km fra Skanderborg.