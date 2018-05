Selvmord-bombning mod politi-hovedkvarter på Java

Mandag 14. maj 2018 kl. 07:52Et døgn efter bomber mod 3 kirker er et politi-hovedkvarter i Surabaya på den indonesiske hoved-ø Java nu blevet ramt af selvmord-bombning. 2 personer på motorcykel udløste en voldsom eksplosion. Der er endnu ingen præcise meldinger om de sandsynligvis alvorlige skader og ofre.Dødtallet ved gårsdagens kirke-aktion er nu steget til mindst 13. Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har taget ansvaret for bomberne i de 3 kirker. Om IS også står bag selvmord-bombningen i dag er endnu uvist, men nok sandsynligt.