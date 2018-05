Voldtægt var nok en fuser

Mandag 14. maj 2018 kl. 00:16Der har været "storm i et glas vand" i det nordjyske i weekenden. En 65-årig mand blev anholdt for voldtægt mod en 17-årig pige i en lejlighed i Nørresundby. Søndag blev manden imidlertid løsladt efter yderligere efterforskning, oplyste politiet - som derefter klappede helt i om sagen.Det tyder derfor på, at voldtægten nok var en fuser. Måske opdigtet, måske sex med accept fra begge parter. Om sandheden nogensinde bliver fortalt/oplyst, kan kun tiden vise.