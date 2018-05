DSB lammet af IT-kaos

Søndag 13. maj 2018 kl. 23:10Hverken billetkøb eller information har søndag aften fungeret hos DSB. Der har i timer været IT-kaos, som regulært har lammet rejse-mastodonten. Det er stadig ikke muligt at få kontakt til www.dsb.dk - hvorfor der heller ikke er information om problemerne, situationen og den eventuelle løsning.Også den interne kommunikation hos DSB er i knuder. Således at der heller ikke kan informeres internt.Det kan konstateres, at det digitale system hos DSB er ikke godt nok, og IT-folkene ikke dygtige nok. Ligesom man for hurtigt sætter nye ting igang, uden at der er sikkerhed for, at det virker.