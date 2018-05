Igen et bro-kollaps med dræbte og kvæstede - og forsvundne

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 13. maj 2018 kl. 22:53Igen er en gangbro kollapset. Denne gang i det pakistanske Kashmir område, og de første 5 meldes dræbt, andre kvæstet - og adskillige er forsvundet i den flod (Neelum), gangbroen var bygget til at bringe fodgængerne over. Mange af dem bliver nok ikke fundet i live.Hovedparten af de dræbte, kvæstede og forsvundne var studerende, som ville krydse floden via gangbroen for at tage et vandfald i nærmere øjesyn.