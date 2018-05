Intet ændret! - 100 års fødseldag for dem uden alt med undtagelse af livet

Søndag 13. maj 2018 kl. 12:48En prik på landkortet i fantastiske Danmark, både hvad angår natur og det meste andet. Sønderskovhjemmet er sådan en prik i den lollandske natur tæt på herregården Fuglsang. Begge steder er præget af en kvinde - Bodil Neergaards ånd og hånd. Hun var kulturens mæcen og socialt engageret. Det sidste kom Sønderskovhjemmet ud af med indvielse 14. maj 1918. Et hjem for dem uden alt med undtagerlse af livet. Alkoholikere, hjemløse og svagt stillede. 100 års fødseldagen fejres nu og videre 10. juni i forbindelse med den årlige sommerfest. Men intet er ændret siden starten. Dem, der alene har livet (og intet andet), er der i dag endnu flere af. Dem, der giver alle disse mennesker en hånd, er ligeså få. Det kræver ånd. Enten har man denne ånd (en indstilling indbygget i sjælen) eller ikke. Det havde Bodil Neergaard (1867-1959).På www.sonderskovhjemmet.dk er der omfattende info vedr. denne prik på landkortet, og om hvordan 100 år fødseldagen fejres. Der er desuden udgivet en bog "Sønderskovhjemmet i 100 år" om et hjem for dem, der intet hjem har.