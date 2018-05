3 kirker bombet - mindst 9 dræbt og mange kvæstet

Søndag 13. maj 2018 kl. 08:59Ø-staten Indonesien i Stillehavet har fået spoleret søndagfreden. Som normalt præger kirkerne - men den tid er forbi på hele jordkloden. I umiddelbar forbindelse med hinanden har selvmord-bombere anrettet store ødelæggelser på 3 kirker og slået mindst 9 ihjel, mens mange gange flere er kvæstet.Ingen har endnu taget ansvaret for den brutale bombning af kirkerne, men Indonesien er muslimsk kerneområde og folk fra oprørgruppen Islamisk Stat (IS) mistænkes derfor for at stå bag.