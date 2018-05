Drama og død og forvirring i Paris - flere kniv-dræbte

Lørdag 12. maj 2018 kl. 22:37Politiet meddeler ganske vist, at situationen skulle være under kontrol, men der er kaos og forvirring i den franske hovedstad Paris sent i aften i forbindelse med et drama, hvor en knivbevæbnet mand gik i aktion og stak adskillige øjensynligt tilfældige. 2 er dræbt og flere befinder sig alvorligt kvæstet i livfare, lyder aktuelle meldinger.Op mod 10 skulle være kvæstet, deres nationalitet er ukendt, og stedet for aktionen var gaden i det parisiske opera-kvarter. Manden med kniven skulle være blevet skudt af politiet.