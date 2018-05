81-årige Silvio Berlusconi fuldt og helt på banen igen

Lørdag 12. maj 2018 kl. 16:26Den tidligere italienske premierminister (PM i 4 perioder) Silvio Berlusconi (81 år) er fuldt og helt på banen igen i støvlelandets politik. For lidt over 2 måneder siden var hans parti blandt vinderne af parlamentvalget, men det er ikke lykkedes at danne en regering. Nu har Berlusconi fået ny kraft, idet hans tidligere forbud mod at være PM netop er ophævet.Om det kan løse op for den nuværende regeringkrise er uvist. Lige nu forsøger parterne, og det er altså ikke umuligt, at den gamle drevne frontfigur kommer til at spille en centrak rolle igen i Italien.