USA vil støtte Nordkorea i den økonomiske udvikling, hvis...

Lørdag 12. maj 2018 kl. 10:39Igen er der nye positive meldinger om forholdet mellem USA og Nordkorea. Nu oplyses det, at amerikanerne vil støtte den økonomiske udvikling i Nordkorea, hvis landet vil opgive sine atomvåben. Udenrigsminister Mike Pompeo, der for kort tid siden mødtes med den nordkoreanske leder Kim Jong-un, citeres for den nye melding.Den amerikanske udenrigsminister har gødet jorden for mødet mellem præsident Donald Trump og Kim Jong-un. Han har skabt en positiv stemning, hos både sin chef præsidenten og den nordkoreanske leder, så der nu er store forventninger til mødet mellem Trump og Jong-un i Singapore 12. juni.