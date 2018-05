Alkohol og benzin... mand kørte i grøften og drak så en øl

Lørdag 12. maj 2018 kl. 08:17Selvom det er børnelærdom, at alkohol og benzin er en ualmindelig risikabel cocktail, er der stribevis af tilfælde med spirituskørsel hver eneste dag. Denne lørdag morgen også, hvor en mand kørte i grøften på den jyske motorvej E45 nord for Ålborg, og derefter drak en øl.Det var forbipasserende bilister, der undrede sig over mandens adfærd, som slog alarm. Nu befinder manden sig sammen med politiet, fordi han er anholdt for spirituskørsel. Det samvær forsøgte han ellers også at undgå, idet han som den første efter turen i grøften ringede til politiet og oplyste om situationen, og meddelte at alt var under kontrol, og at han ikke havde behov for assistance.Sådan reagerer kun en bilist, der enten har drukket for meget alkohol, eller af andre mentale årsager ikke er i besiddelse af normal dømmekraft.