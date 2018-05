TV-kanal får forbud efter censur omkring melodi grand prix

Fredag 11. maj 2018 kl. 23:32Det kommunistiske kinesiske styre har landets milliard-befolkning i sin "hule (hårde) hånd". Selv TV-transmission fra det europæiske melodi grand prix (den første semifinale i MGP i denne uge) var udsat for censur. Hvilket imidlertid er i strid med de europæiske værdier og nu har fået MGP-ledelsen til at forbyde Kinas mest populære TV-kanal at transmittere finalen.Kinesiske Mango TV (som kanalen hedder) transmitterede eksempelvis ikke de irske og albanske bidrag/deltagere i semifinale-show'et.