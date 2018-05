Utraditionelt! - voldsomt opgør mellem mænd på byggeplads

Fredag 11. maj 2018 kl. 21:16Gemytterne kom rigtigt i kog på en byggeplads i det sydsvenske Jönköbing område i dag. Temperamentet førte til et utraditionelt og voldsomt opgør mellem nogle mænd, hvoraf flere blev kvæstet og/eller anholdt. En mand i (og med) en gravemaskine førsøgte at lemlæste andre mænd, mens en anden kastede en sten mod gravemaskinen.Stenen drønede igennem førerhusets glas og ramte manden i gravemaskinen i hovedet. Episoden havde det yderligere utraditionelle islæt, at flere af deltagerne i opgøret slet ikke arbejdede på den pågældende byggeplads. Hele misk-mask'et gør det til en svær opgave for politiet at udrede trådene i den voldsomme tumult.