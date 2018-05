Sanger forsvandt, blev eftersøgt og er nu fundet død

Fredag 11. maj 2018 kl. 20:37Den skotske sanger og musiker Scott Hutchison (36 år), der forsvandt, da han for 2½ døgn siden forlod et hotel i hovedstaden Edinburg, er fundet død. Et åbenlyst selvmord med baggrund i hans forringede mentale tilstand. En depression i negativ udvikling over de senere år.Scott Hutchison var født i Skotland, hvor han altså også døde. Hans karriere med sang og musik, som han havde komponeret én masse, begyndte for 15 år siden.