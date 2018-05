Mand på cykel røvede bageri

Torsdag 10. maj 2018 kl. 23:12Det var et utraditionelt røveri, der sent i eftermiddag blev begået mod et bageri i det vestlige Odense. En mand kom på cykel til bageriet, gik ind og truede med en kniv ekspedienten til at udlevere penge. Hvorefter det var "farvel og tak" - og siden er røveren ikke set.Han forsvandt også på sin cykel, men i hvilken retning (altså hvorhen) er der usikkerhed om.