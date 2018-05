33.000 så Brøndby IF vinde den danske fodbold-pokalfinale

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 10. maj 2018 kl. 21:54Nationalstadion Parken i København lagde i aften grønsvær til den danske fodbold- pokalfinale. Som blev vundet af Brøndby IF med 3-1 over FC Midtjylland. 33.000 tilskuere fik en oplevelse, for de mange fans fra den københavnske vestegn helt enormt.Brøndby IF har mulighed for at genoptage tidligere storheds tider, når holdet på mandag møder FC Midtjylland i fodboldens superliga. Vinder Brøndby over jyderne, som er nummer 2, bliver det vestkøbenhavnske hold også danske mestre.