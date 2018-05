Sanger forlod hotel og forsvandt - eftersøges nu intensivt

Torsdag 10. maj 2018 kl. 18:03Den skotske sanger og musiker Scott Hutchison (36 år) er forsvundet, efter at han for 1½ døgn siden forlod et hotel i hovedstaden Edinburg. Nu eftersøges han intensivt af sit band og det skotske politi. Ingen har øjensynligt nogen anelse om, hvad der kan være passeret.Scott Hutchison er født i Skotland, så intet er fremmed for ham i landet. Hans karriere med sang og musik, som han har komponeret én masse, begyndte for 15 år siden.