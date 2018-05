Donald Trump mødes med Kim Jong-un i Singapore 12. juni

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 10. maj 2018 kl. 17:38USAs præsident Donald Trump har i eftermiddag meddelt, at han mødes med den nordkoreanske leder Kim Jong-un den 12. juni, og at de mødes i den sydasiatiske ø-stat Singapore. Trumps meldinger er gennemsyret af en positiv indstilling til mødet, han betegner som vigtigt for verdenfreden.Også fra Nordkorea er meldingerne positive, og man har bl.a. frigivet 3 amerikanere, der for nogle få timer siden kom retur til deres hjemland og blev modtaget af Donald Trump.