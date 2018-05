Dæmning brudt sammen - de første 8 døde er fundet

Torsdag 10. maj 2018 kl. 10:29En dæmning ved provinsbyen Solai, der er et trafikknudepunkt i det nordlige Kenya (ved den østafrikanske kyst), er brudt sammen, og vandet har skabt enorme ødelæggelser og spredt død og fordærv. De første 8 døde er fundet, mens omkring 40 andre mennesker er reddet.De kæmpemæssige vandmasser har skyllet hele landsbyer væk, og mange mennesker står nu pludselig uden tag over hovedet. Røde Kors har sat hjælpeaktion igang, men melder om behov for voldsom meget assistance herunder lægehjælp.