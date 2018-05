Kunstmaler død

Onsdag 9. maj 2018 kl. 23:14Et af de allerstørste navne i nyere dansk malekunst Per Kirkeby er død 79 år. Han var en mangfoldig mand og skaber, uddannet på København Universitet og indenfor kunsten på den eksperimenterende kunstskole i København. For nogle få år siden måtte han opgive at male på grund af sygdom.Per Kirkeby var først og fremmest kunstmaler, men stort set alle genrer indenfor den skabende kunst mestrede og udøvede han. Fra skulpturer til digtning. Museum Jorn i Silkeborg er i besiddelse af en række af hans værker og arkiv.Per Kirkeby blev født i København, hvor han også boede ved sin død.