Helt barokt! - EU-bureaukratiet slår til overfor bilejerne

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 9. maj 2018 kl. 22:15Det enorme EU-bureaukrati, som ingen danskere sagde ja til, da tilslutningen til fællesskabet blev besluttet ved folkeafstemning i efteråret 1972, slår til igen - nu overfor bilejerne. Agurkernes facon og støvsugernes ydeevne suppleres nu af helt barokke regler for bilsyn. Der er ingen grænser for, hvad bureaukraterne tager sig til.Nu skal en bilejer til omsyn, hvis en pære er sprunget, når bilen køres til periodisk syn. Tidligere skulle man selv sørge for at reparere, og ikke møde til kontrol. De nye regler træder i kraft ved udgangen af næste uge. Bilejernes organisation FDM omtaler emnet på www.fdm.dk - jo, der er alt for mange ansatte bureaukrater, der ikke har noget fornuftigt at beskæftige sig med. Men folket glimrer ved ikke at protestere...