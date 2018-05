Kvinde kvæstet i sin bil - ramt af stenkast fra motorvejbro

Onsdag 9. maj 2018 kl. 10:35En 58-årig ikke nærmere identificeret kvinde befinder sig på sygehuset i Flensburg, kvæstet af en stor sten, der ramte hendes bil sent i aftes, kastet fra en motorvejbro lige syd for den dansk-tyske grænse, hvor den jyske motorvej E45 fortsætter i den tyske A7.Der fandt et andet tilsvarende stenkast sted fra en anden bro, men da blev ingen øjensynligt ramt.