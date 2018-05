Stor rapper død

Onsdag 9. maj 2018 kl. 10:21Den amerikanske rapper Big T (Terence Prejean) er død 52 år. Den store rapper i både kunstnerisk og fysisk forstand døde af hjertestop på sygehus i Houston, Texas. Der er nu pludselig underligt tavs ved mikrofonen, hvor han havde sit gennembrud for næsten 20 år siden.Det var i 1999 med det første rigtigt store hit. Big T var oprindelig trommeslager, men slog igennem som rapper, ikke mindst i samspil med nogle af de andre kendte kunstnere indenfor genren.Han kan genopleves på www.youtube.com med bl.a. sit hit "The Million Dollar Hook Man - I'm So".