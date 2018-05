Togleder anholdt efter ulykke med 2 dræbte og 14 kvæstet

Tirsdag 8. maj 2018 kl. 20:28Den ansvarlige togleder er anholdt efter en voldsom ulykke på stationen i den lille sydtyske by Aichach (Bayern) sent i aftes. Hvor et regionaltog kørte direkte ind i et holdende godstog. 2 blev dræbt og 14 alvorligt kvæstet ved ulykken, som tilskrives menneskelige fejl. Derfor anholdelsen.Der var 30 passagerer i regionaltoget. Sandsynligvis et stort held, at der ikke var flere.