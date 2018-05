4 overlever fly-havari - 2 kvæstet i lettere grad

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 8. maj 2018 kl. 19:08Det allervigtigste er kendt, nemlig at 4 personer ombord på et lille 1-motor privatfly har overlevet et ikke nærmere beskrevet havari på flyvepladsen nogle få kilometer nord for østjyske Randers til aften. Der foreligger endnu ingen enkeltheder om ulykken, kun at flyet blev noget ramponeret.Af de 4 ombordværende blev de 2 kvæstet i lettere grad ifølge aktuelle oplysninger.