Endnu en bil-producent stopper salget af diesel-biler i Europa

Tirsdag 8. maj 2018 kl. 09:14For et par måneder siden meddelte den japanske bil-gigant Toyota, at den ville stoppe salget af dieselbiler i Europa, og nu følger Nissan i samme spor. Det kommer i kølvandet af et fortsat fald i det europæiske salg af dieselbiler i starten af dette år (minus 17% i januar kvartal).Nissan solgte færre end 2 dieselbiler for hver 10 solgte biler i Europa sidste år. Nissan er 3. største bil-producent efter Toyota og Honda.