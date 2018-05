Italien kastes ud i nyvalg

Mandag 7. maj 2018 kl. 23:14Efter 2 måneders mislykkede forhandlinger om at danne en ny regering er Italien på vej til et nyt valg til landets parlament. Flere forsøg er gjort af partierne på at finde en aftale om et regeringgrundlag, men forgæves. Derfor er den sandsynligste udgang på krisen et nyvalg i juli.Præsident Sergio Mattarella har det afgørende ord, når partierne har tilkendegivet deres meninger. Det er usandsynligt, at partierne vil tilslutte sig et forslag fra præsidenten om en "neutral" regering med støtte fra alle.