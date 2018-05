Ung skuespiller død af kræft

Mandag 7. maj 2018 kl. 20:23Den australske skuespiller Catherine Malia Godbold er død 43 år. Afbrudt i livet og karrieren af kræft. Den uhelbredelige diagnose med en hjernesvulst blev hun chokeret med for 11 år siden og opereret. Fornylig slog kræften ned i hende på samme vis, og denne gang overlevede hun altså ikke.Catherine Malia Godbold havde stor succes med sine roller i soap opera TV-serien "Home and Away" og TV-serien for unge "The Saddle Club".