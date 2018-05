"Fremmelig" dreng begik røveri mod supermarked i Næstved

Mandag 7. maj 2018 kl. 16:57En 14-årig dreng viste sig ved weekendens start som lidt for "fremmelig", da han gav den i rollen som røver i et supermarked i et erhvervområde i det sydlige Næstved. Med en kniv truede han en ansat ved kassen til at udlevere cigaretter, lightere og den ansattes mobiltelefon.Straks efter forsvandt den meget unge røver, som 1½ time senere blev fundet af politiet. Drengen havde gemt sig bag et skur i nærheden af supermarkedet.