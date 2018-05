Weekend-oplevelse! - privatfly landet på strand uden ulykker

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. maj 2018 kl. 13:38Der blev gjort store øjne på og omkring en strand i Devon i det sydlige England i weekenden - da et lille 1-motors privatfly (nød)landede på stranden uden ulykker. Piloten forklarede efterfølgende, at motoren havde sat ud, og så var der ingen anden løsning.Tilføjes bør det, at stranden var ganske smal og forløb langs med 10-20 meter høje klippevægge. Noget af en præstation, hvorfor piloten da også fik ros efter den vellykkede (nød)landing.