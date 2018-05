Det hele er halvt færdigt - dem, der ikke følger med også

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. maj 2018 kl. 13:06Den økonomisk krævende og brutale kamp om kunderne på dagligvare-området har taget en ny drejning. I retning af, at det hele skal være halvt færdigt (altså maden), og de butikker, der ikke følger med udviklingen, ja de er også halvt eller helt færdige. Brugs-familien (Coop) har taget konsekvensen og sadlet "hesten".Derfor er man i fuld gang med at ændre (bygge om) i et meget stort antal brugs-butikker, hvor mad til farten og såkaldte færdigretter til morgen, frokost og aften er del af et nyt koncept. Om det er nok til at konkurrere med webshops... det er noget usikkert.