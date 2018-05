Sol og sommer! - vanille prisen på himmelflugt dyrere end sølv

Mandag 7. maj 2018 kl. 08:17På den ene side er det et godt varsel om sol og sommer, at behovet for vanille stiger. Altså til fremstilling af velsmagende is. På den anden har producenterne en udfordring, fordi vanille prisen længe har været på himmelflugt og nu er dyrere end sølv. Så tager handlen ud fra spekulative hensigter til, og lavinen ruller.Hovedparten (75%) af verdens vanille dyrkes på øen Madagascar ved den sydafrikanske østkyst. Den har også i mange år været fremstillet syntetisk i meget større mængder end den naturdyrkede. Hvilket med den høje vanille pris vil tage yderligere til. Så ruller også den lavine.