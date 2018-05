14 bedende vælgere dræbt

Søndag 6. maj 2018 kl. 22:19Indtil videre meldes om 14 dræbte ved en eksplosion udløst i en moské i det østlige Afghanistan. Det var bedende, der samtidig ville lade sig registrere som vælgere til efterårets valg i landet. Moskeen benyttes nemlig også til denne officielle aktivitet.Ingen har endnu taget ansvaret for bombe-aktionen. For 14 dage siden var der et lignende anslag mod et valgkontor i landets hovedstad Kabul. Hvorved mindst 4 gange så mange som i dag blev dræbt.