Advarsel! - flammer ud af taget og tyk farlig røg fra brand

Søndag 6. maj 2018 kl. 21:40Et stort område i østjyske Horsens er i aften hærget af en voldsom brand, som har fået politiet til at udsende en advarsel. Den tykke sorte røg er farlig. Herudover har der i timer stået flammer ud af taget på den store ejendom på adressen Kildegade 8, hvor der bl.a. ligger en skole.Der er endnu ikke overblik, selvom branden nu er bragt under kontrol. Ifølge aktuelle oplysninger blev der holdt konfirmation i lokaler i ejendommen, der er ifærd med at brænde ned, da alarmen indløb.