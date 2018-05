Minister skudt på vej bort fra vælgermøde, men overlever

Søndag 6. maj 2018 kl. 18:37Den pakistanske indenrigsminister Ahsan Iqbal Chaudhary (59 år) har i dag været offer for et skud-attentat, da han var på vej bort fra et vælgermøde i den nordøstlige del af landet. Han blev hastigt bragt på sygehus, hvorfra meldingen aktuelt er, at han er udenfor livfare.Attentat-manden dukkede pludselig op, da Ahsan Iqbal Chaudhary sad i sin bil. Han nåede kun at affyre et enkelt skud, inden han blev overmandet. Skuddet ramte angiveligt ministeren i skulderpartiet.