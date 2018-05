Forsvundet pige fundet på loft - nu spørger man sig hvorfor?

Søndag 6. maj 2018 kl. 12:49En 17-årig pige, der for et par døgn siden forsvandt fra sit hjem i stationbyen Vipperød syd for nordvest sjællandske Holbæk, er fundet. Hun havde puttet sig på loftet på familiens tidligere bopæl. Hun havde ikke lidt fysisk overlast. Men nu spørger man sig hvorfor?Der er noget at finde ud af og "reparere" i pigens sind, det står klart. Hun var nedtrykt, da hun forlod hjemmet fredag morgen.