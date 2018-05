9 mænd fundet dræbt i varebil - blot nogle blandt tusindvis

Søndag 6. maj 2018 kl. 07:32Respekten for mennesker, for andres liv og førlighed - har utroligt ringe vilkår rundt i verden. Det gælder endog visse steder i Europa, i Asien og Afrika - og på det sydamerikanske kontinent. I Mexico raser kampen for overlevelse, og produktion af og handel med narko er en del heraf. På det alter er 9 mænd i denne weekend fundet brutalt dræbt i en varebil.Mexicansk politi oplyser, at de 9 helt sandsynligt er blevet slået ihjel i den efterhånden mangeårige og tiltagende narko-krig. Blot nogle blandt tusindvis, som årligt myrdes i denne kamp. I et land, hvor der blev begået over 25.000 mord sidste år. Mexico har 130 millioner indbyggere.