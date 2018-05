Ingen livtegn 1 døgn - man leder nu intensivt efter 17-årig pige

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 5. maj 2018 kl. 08:47Uden livtegn et helt døgn efter, at en 17-årig pige ved dagens begyndelse i går forsvandt fra sit hjem i stationbyen Vipperød syd for nordvest sjællandske Holbæk, har politiet nu besluttet at iværksatte den helt store og intensive eftersøgning. Med helikopter, hunde og massevis af folk.Eftersøgningen koncentreres om lokalområdet. Hvorfor også alle opfordres til at tjekke udhuse og andre steder, hvor et ungt menneske kunne tænkes at søge ly og ophold.Pigen var nedtrykt, da hun forlod hjemmet.