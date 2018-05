Ishockey-VM skudt igang med dansk sejr over tyskerne

Fredag 4. maj 2018 kl. 23:18De danske ishockey herrer har i aften åbnet VM-turneringen, der afholdes af og i Danmark, med en sejr på 3-2 over Tyskland. Dermed er de forventede takter fra det danske hold på plads, og en del af de enormt mange, der vil følge VM-slagets gang, får lejlighed til at heppe rødt-hvidt.På åbningdagen sejrede Sverige desuden 5-0 over Belarus, USA 5-4 over Canada og Rusland hele 7-0 over Frankrig.Der er solgt 300.000-350.000 billetter til VM-kampene, som afvikles i midtjyske Herning og København.