Mandlig sygeplejerske voldtog fuld kvinde i akutmodtagelse

Fredag 4. maj 2018 kl. 20:21En 33-årig mandlig sygeplejerske er i dag blevet idømt 2 års fængsel for at have voldtaget en 24-årig fuld kvinde i akutmodtagelsen på Rigshospitalet i København en nat/tidlig morgen for 5 måneder siden. Selvom den unge mandlige sygeplejerske gav udtryk for at have skidt samvittighed på grund af overgrebet, ankede han dommen.Sex-overgrebet mod den unge kvinde fandt sted på en 4-personers stue, men det lykkedes alligevel at gennemføre voldtægten. Selvom den blev afbrudt, når nogen kom ind på stuen.