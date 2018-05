25% inflation og 40% rente - Argentina kæmper for livet

Fredag 4. maj 2018 kl. 17:38Det sydamerikanske land Argentina med 45 millioner indbyggere kæmper for livet. En økonomisk proces, der har stået på stort set siden årtusinde skiftet. Nu er det ekstra slemt. Med en inflation sidste år på 25% og en aktuel kamp for at holde landets valuta (peso) oven vande. Landets nationalbank har sat renten op til 40% i dag.Dermed er renten forhøjet 3 gange indenfor den sidste uge, fra lige over 27%. Det seneste år har pesoen mistet 25% af sin værdi.