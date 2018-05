4 dræbt og 3 indespærret i guldmine efter jordskælv

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 4. maj 2018 kl. 13:24Arbejdere i en guldmine ved sydafrikanske Johannesburg er dels blevet dræbt, indespærret og reddet efter et jordskælv i går. Foreløbigt meldes om 4 dræbte, 3 fortsat indespærrede i minen og 10 reddet. Som tiden går bliver det stadig mere usandsynligt, at de indespærrede kan reddes. 2 af dem kender man end ikke positionen af.Minearbejderne i Sydafrika er ikke uvant med farlige situationer. I februar var over 900 indespærret i 1 døgn som følge af elektricitet afbrydelse.