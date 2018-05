Grænseløst pinligt - Nobel-prisen i litteratur stoppet af sex-skandale

Fredag 4. maj 2018 kl. 11:20Sigmund Freud havde fat i det helt centrale i denne verden. Menneskets psyke - og hvor svær den er at håndtere. For mennesket selv og for dets omgivelser. Ikke mindst i sex-sammenhæng er det hele ofte ude af kontrol. Hvilket ses overalt i verden, hvor den ene sex-skandale det sidste år har afløst den anden. I dag er bægeret blevet fuldt med den svenske Nobel Foundations meddelelse om, at Nobel-prisen i litteratur ikke uddeles i år. Hvilket i al sin grænseløse pinlighed skyldes en enorm sex-skandale i det regi, hvor prisen uddeles. Sex har overdøvet alt andet og ulykkeligvis totalt undermineret det såkaldt "svenske akademi"s troværdighed. Komiteens medlemmer har det ene efter det andet nedlagt deres mandat, så kun det halve antal af 18 nu er tilbage.Meddelelsen om den pinligt prægede beslutning er netop givet af Carl-Henrik Heldin, formand for Nobel Foundation. Den kan læses på www.nobelprize.org - hvor det også oplyses, at sex-bedøvelsen på litteratur området ingen betydning får for uddelingen af de øvrige Nobel-priser.