Mand død - blev begravet levende på job i Maribo

Torsdag 3. maj 2018 kl. 18:35En 62-årig mand fra Eskilstrup på Nordfalster døde i eftermiddag på jobbet i Maribo. Han blev levende begravet under kloakarbejde, og var begravet noget tid. Kolleger og redningfolk fik ham fundet og gravet fri, men han var død ved ankomsten til Nykøbing F Sygehus.Der foreligger ingen enkeltheder omkring ulykken, udover at manden åbenbart befandt sig i udgravningen, da der skete et jordskred.