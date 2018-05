Bank-skandale! - 20 millioner kunders oplysninger solgt

Torsdag 3. maj 2018 kl. 11:24Den australske Commonwealth Bank er inde i et sandt skandale-stormvejr, efter at det er kommet frem, at 20 millioner kunders oplysninger sandsynligvis er blevet solgt i stedet for at blive destrueret. Magnetbåndene med de mange oplysninger om bl.a. navne, adresser og kontonumre forsvandt i 2016, men banken har holdt det hemmeligt.Nu raser skandale-stormvejret, og ingen ved rigtigt, hvem de skal eller kan stole på. Et nyt eksempel på, at sandheden er det eneste holdbare - omend man (som et gammelt dansk mundhæld lyder) sjældent bliver rig af at holde sig til den.Banken forsøger at berolige og forklare sig på www.commbank.com.au - bankens website, hvor omtale af det pinlige emne lige nu er det første, man møder.