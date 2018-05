Festival-deltagere forbrændt af mystisk bål-eksplosion

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 3. maj 2018 kl. 08:47Brandvæsenet i kæmpebyen London har haft travlt siden i aftes og over natten med at sikre, at der ikke skete nye eksplosioner. Idet et bål ved en religiøs festival eksploderede og forbrændte mange deltagere. Hvad der forårsagede eksplosionen er fortsat et mysterium.Flere af de kvæstede pådrog sig alvorlige forbrænder i ansigtet. Henover natten har brandvæsenet slukket flere andre bål på festivalpladsen i bydelen Stamford Hill (samlingsted for jøder) i det nordøstlige London.