Læge gav kvinder sovemedicin og voldtog dem derefter

Onsdag 2. maj 2018 kl. 17:10En ikke nærmere identificeret yngre københavnsk læge er i dag blevet varetægtfængslet et par uger. Han erkendte i byretten, at have givet 2 kvinder sovemedicin og derefter at have voldtaget dem i sin lejlighed. Det sidste af de 2 tilfælde fandt sted kort før det netop stedfundne månedskifte.Sovemedicinen havde lægen ordineret til sig selv.