Yderligere en minister går af - men bliver Venstres nye stærke kvinde

Onsdag 2. maj 2018 kl. 11:52Der er sket yderligere en ministerændring i kølvandet af Søren Pinds og Esben Lunde Larsens meddelelse om deres afgang i går. Minister for fiskeri og ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (billedet) er den 3. - men hun bliver til gengæld Venstres stærke kvinde i fremtiden. I morgen ventes hun valgt til formand for V-gruppen i Folketinget efter Søren Gade (der stiller op til næste års valg til Europa-Parlamentet). Statminister Lars Løkke Rasmussen har udnævnt tidligere minister Eva Kjer Hansen som efterfølger for Karen Ellemann, hvis bror Jakob Ellemann-Jensen overtager posten som miljø- og fødevareminister, og et helt nyt ansigt bliver minister for uddannelse og forskning. Det er IT-forretningmanden Tommy Ahlers (42 år).De nye ministre er netop præsenteret, mens de afgående aflægger visit hos dronning Margrethe i middagstunden.