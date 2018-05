Dramatik i regeringen - 2 yngre ministre tager deres tøj og går

Tirsdag 1. maj 2018 kl. 20:31Der skal sættes nyt ministerhold i morgen. Efter en dramatisk dag for regeringen Lars Løkke Rasmussen. De 2 yngre ministre Søren Pind (øverste foto) og Esben Lunde Larsen har besluttet at tage deres gode tøj og gå af. Det sker allerede i morgen, når statministeren går til dronningen og i denne aftens timer og måske også noget af natten skal finde deres afløsere. Ja, muligvis rokere rundt på nogle personer på de forskellige ministerposter. Det kommer frem i morgen. Hvad der har fået de 2 ministre til at sige farvel og tak næsten samtidigt, kan man indtil videre kun gisne om. Det ser ikke helt tilfældigt ud. De 2 ministres pludselige afgang er en mavepuster til regeringen.Søren Pind (48 år) forlader posten som uddannelse- og forskningminister og også Folketinget, mens Esben Lunde Larsen (39 år) forlader posten som miljø- og fødevareminister og fortsætter i Folketinget indtil næste valg. Derefter genopstiller han ikke.Deres farvel er også et stort problem for Venstre, hvis vælgere svigter... og sender partiet på skrump.